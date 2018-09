Antibiotika sinnvoll einsetzen

Experten fordern ein Umdenken in der Antibiotikatherapie. Das Ziel: Es sollte nur so viel Antibiotika genommen werden wie tatsächlich nötig. „Einen Königsweg im Umgang mit Antibiotika gibt es nicht. Es muss immer individuell entschieden werden. In welchen Fällen ein Mittel abgesetzt werden kann, wenn Symptome abgeklungen sind, und in welchen nicht, kann nur der Arzt entscheiden. Idealerweise gibt er die Einnahmedauer vor, die auf die Infektion und den zu erwartenden Verlauf angepasst ist. Sind die Beschwerden abgeklungen oder schlägt das Medikament vielleicht nicht an, sollte der Patient keine eigenmächtige Entscheidung treffen, sondern den Arzt kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen“, warnt Dr. Specht.