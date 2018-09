Antikörper gegen Migräne

Wenn jedes noch so kleine Geräusch und jeder Lichtstrahl ein quälendes Pochen in den Schläfen verursacht, leidet man vielleicht an einer der weit verbreitetsten Volkskrankheiten: Migräne. In Deutschland leiden fast acht Millionen Menschen darunter, über zehn Prozent sind zwischen 17 und 27 Jahre alt. Häufiger erleiden Frauen Migräne.