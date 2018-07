Apfel-Kokoskrapfen mit Zabaglione

Von den Äpfeln das Kernhaus ausstechen, schälen und in fingerdicke Scheiben schneiden. Mit etwas Mandelöl beträufeln und einreiben. Mehlieren, durch den vorbereiteten Teig ziehen und in heißem Öl (circa 170 Grad) goldgelb ausbacken. Auf Küchenkrepp legen, abtupfen, in Kokosblütenzucker beidseitig wenden.