Tiroler Apfelstrudel

Butter in einer Pfanne aufschäumen, Semmelbrösel zugeben, vermischen und vom Herd nehmen. Äpfel schälen und in Blättchen schneiden. Mit eingeweichten Rosinen, gehackten Walnüssen oder Haselnüssen, Zimtzucker, Vanillepaste, Zitronenabrieb und etwas Semmelbutterbröseln gut vermengen. Blätterteig auf mehlierter Arbeitsfläche etwas ausrollen, mit Butterbröseln bestreuen, Oberseite mit einem Messer etwas einschneiden.



Apfelmischung in der Mitte quer anhäufen, mit der Eistreiche den unteren Teil des Teiges einpinseln. Dann nach oben klappen, dort auch mit Eistreiche einpinseln. Mit der eingeschnittenen Teigseite zuklappen, die Enden gut andrücken, nochmals leicht einpinseln, dann im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad in knapp 40 Minuten goldgelb backen.