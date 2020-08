Grundsätzlich muss man zwischen der ehrenamtlichen Beschäftigung und dem Arbeiten im Rentenalter unterscheiden. Für die Ausübung eines Ehrenamtes nennen die Rentner Gründe wie: Erfahrung weitergeben, sich einbringen, etwas Sinnvolles tun, Kontakt zu anderen Menschen haben, aktiv sein, geistig fit bleiben, den Tag strukturieren. Auch für Rentnerinnen und Rentner, die einer bezahlten Tätigkeit nachgehen, sind das gängige Motive. "Dennoch gilt für sie aber in erster Linie, dass sie Geld verdienen beziehungsweise für das, was sie leisten, auch eine Gegenleistung erhalten wollen", so Jutta Schmitz-Kießler.



Die Mehrheit der Rentnerinnen und Rentner muss Geld verdienen, um den Lebensstandard zu sichern oder Armut zu vermeiden. "Statistisch sieht man, dass es sich bei den erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentnern vor allem um Leute handelt, die solide Renten beziehen, aber die schon die Auswirkungen der Rentenreformen zu spüren bekommen und dann hinzuverdienen müssen, um ihren Lebensstandard halten zu können", merkt Dr. Jutta Schmitz-Kießler an. Ganz typische Jobs sind Büroarbeiten, Hilfstätigkeiten im Verkauf sowie Wach- oder Reinigungstätigkeiten.