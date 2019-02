Rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind bei der Kirche beschäftigt. Für sie galt bisher ein besonderes kirchliches Arbeitsrecht, das bis in die Privatsphäre hineinreichte. Doch der Sonderstatus der Kirche bröckelt, wie Arbeitsrechtler Jens Niehl erklärt.



Das Bundesarbeitsgericht hat am Mittwoch über den Fall eines katholischen Chefarztes entschieden. Er arbeitete in einem katholischen Krankenhaus in Düsseldorf und wurde gekündigt, nachdem er sich erst hatte scheiden lassen und anschließend neu heiratete.