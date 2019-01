Jobsuche Ü50

Wer lange einer bestimmten Tätigkeit nachging, will wieder etwas Adäquates finden, sowohl im Hinblick auf die Aufgaben und Verantwortung im Job, als auch finanziell. „Das kann schwierig werden“, sagt die Trainerin und ergänzt: „Gut vernetzt zu sein und Kontakte zu haben, ist dann Gold wert.“ Es sei wichtig, die eigene Qualifikation und Arbeitsweise gut signalisieren und transportieren zu können. Man solle sich als Anbieter am Stellenmarkt verstehen und als Unternehmer in eigener Sache. „Dazu gehört auch die professionelle Bewerbung, die auf Stereotypen verzichtet und die Leute nicht langweilt. Auch wer eine hohe Qualifikation hat, sollte bereit sein, am Anfang Abstriche zu machen und seine Ansprüche herunterzuschrauben“, so Ursula Maria Beugel. Wichtig sei es, wieder Fuß zu fassen und sich dann weiterzuentwickeln.