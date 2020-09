Arbeitsvermittlung 50 plus

Während die Eigenschaften älterer Beschäftigten im eigenen Betrieb positiv eingeschätzt werden, wie zum Beispiel hohes implizites und explizites Wissen durch lange Berufserfahrung, werden ältere Arbeitslose negativ eingeschätzt. So wird beispielsweise angenommen, dass sie nicht in der Lage wären, neues zu lernen. Diese „Fremdbilder des Alters“ können sich auch auf die Leistungsfähigkeit der älteren Beschäftigten auswirken, so Christoph Löhr. Sie verlieren Selbstvertrauen und Motivation.