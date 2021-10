Brokkoliröschen in Mandelkruste

Brokkoliröschen abschneiden, am Strunk etwas einschneiden, in leichtem, sprudelndem Salzwasser auf den Biss blanchieren, in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen, auf Küchenkrepp abtupfen.



Dinkelmehl mit Gemüsebrühe, Petersilie und Schnittlauchröllchen glattrühren, mit Ingwer, Salz und Pfeffer würzen. Brokkoliröschen mehlieren, durch Dinkelmehlteig ziehen, in Gemisch von Semmelbröseln und gehackten Mandeln wenden, in heißem Olivenöl goldgelb ausbacken.



Streifen von Karotten, Lauch, Sellerie in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, mit etwas Gemüsebrühe angießen, mit Salz und Pfeffer würzen, als Bett auf flachem Teller anrichten, Brokkoliröschen daraufsetzen. Sojajoghurt mit Chiliflocken, Kurkuma, Ingwer, Salz und Pfeffer verrühren, daneben mit anrichten.