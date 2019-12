Gemüsesuppe mit Pfannkuchen-Lachsforellenröllchen

Lachsforellenfilets leicht anfrosten, danach in Würfel schneiden, mit eiskalter Sahne im Mixbecher fein pürieren. In eine Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer würzen, gehackte Dillspitzen mit unterziehen.



Die ausgekühlten Pfannkuchen auflegen, mit Lachsforellenmasse bestreichen. Abgetupfte, blanchierte Spinatblätter darauf verteilen, danach den Räucherlachs mit etwas Forellenmasse auflegen, den Rest Forellenmasse darauf streichen, stramm einrollen. Kurz anfrosten, danach in schräge Scheiben schneiden, in heißem Olivenöl beidseitig sanft anbraten und in tiefen Teller einlegen. Abgeschmeckte Gemüsebouillon darüber geben, blanchierte Gemüsestreifen darüber verteilen.