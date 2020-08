Portugiesische Ferienküche

Zutaten (für vier Portionen)

400 g mehlig kochende Kartoffeln in Würfeln

100 g Zwiebeln, grob gehackt

2 Knoblauchzehen, gehackt

4 EL Olivenöl

750 ml Hühnerbrühe

2 EL Tomatenmark

6 - 8 Blätter portugiesischer Grünkohl in Streifen (ersatzweise Kohlrabiblätter)

1 kleiner Bund Petersilie, in Streifen gehackt

4 EL kleine gekochte weiße Bohnen

1 EL Röllchen von dezenter Chilischote

150 g Chorizo in Streifen

Salz, Pfeffer, Essig





Zubereitung (circa 25 Minuten)

Zwiebeln und Knoblauch in Öl glasig angehen lassen, Kartoffelwürfel zugeben, mit Brühe angießen und circa 1/3 von der Menge bissfest kochen. Kurz grob die Kartoffeln stampfen, Tomatenmark einrühren, mit der restlichen Brühe auffüllen, Grünkohlblätter und Petersilie zugeben. Alles weich garen, Bohnen zugeben und erhitzen. Mit Salz, Pfeffer, Essig und Chili abschmecken. Vor dem Servieren Chorizostreifen zugeben und auf Wunsch mit Tomatenwürfeln von entkernten Tomaten verfeinern.