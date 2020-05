Gedünsteter Angelschellfisch

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Dowloaden

Gemüsebrühe mit Karottenstückchen, Lauch, Sellerie und Pfefferkörnern zum Kochen bringen (Fond zum Dämpfen). Fischfilet in Stücke schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Lochsieb mit Backpapier auslegen und mit Öl beträufeln. Die Fischfilets auf das Backpapier legen, auf den Fonduntersatz geben, abdecken und auf den Punkt dünsten. Aubergine und Zucchini in Halbmonde schneiden, Egerlinge säubern und vierteln. Die Tomaten abziehen, entkernen und in Filets schneiden. Gemüse in heißem Olivenöl angehen lassen, zum Schluss die Tomatenfilets zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, Schnittlauch, Petersilie mit unterheben.