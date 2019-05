Armin Roßmeiers Rhabarber-Rezepte

Rhabarber schälen, in circa zwei bis drei Zentimeter große Stücke schneiden und in leichtem Salzwasser bissfest blanchieren. Süßkartoffeln ebenfalls schälen und in selbe Größe schneiden und kurz in Öl anbraten.

Kochsahne und Schmand gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.

Rhabarber- und Süßkartoffelstückchen sowie die Frühlingszwiebelringe mit der Minze vermengen, in eine feuerfeste Form geben und mit der Sahnemasse übergießen. Den Käse darüber streuen und im Backofen bei circa 165 Grad Celsius fertiggaren. Zum Schluss mit etwas mehr Hitze gratinieren.

Lammkoteletts mit Knoblauchsalz und Pfeffer würzen, kurz anbraten und im Backofen bei 120 Grad Celsius zusammen mit den Speckscheiben garen.



Gratin auf Tellern verteilen, Lammkoteletts anlegen und mit der Speckscheibe verfeinern.