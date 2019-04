Armin Roßmeiers Spargelrezepte

Spargel von der Mitte nach unten schälen, Enden abschneiden, in leichtem Salzwasser mit einem Esslöffel Öl und drei Messerspitzen Zucker bissfest garen und abtropfen lassen. Spargelstangen in Mehl wälzen, durch das verquirlte Ei ziehen und in der Mischung aus Käse, Nüssen und Cornflakes panieren und würzen, in gut erhitztem Öl die Stangen goldgelb ausbacken, warm stellen.