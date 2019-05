Verbraucher | Volle Kanne - Wer braucht noch die EU?

Kurz vor der Europawahl teilt sich der Kontinent in flammende EU-Verfechter, grimmige EU-Kritiker und eine Mehrheit, der die EU schlichtweg egal zu sein scheint. Was ist dieses EU-Konstrukt eigentlich, mit dem so viele seiner Bewohner hadern?