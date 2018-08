ASS zur Vorbeugung gegen Herzinfarkt?

Bei Acetylsalicylsäure, kurz ASS, liegt die Tageshöchstdosis der Einnahme bei 3000 Milligramm. Bei einer Einnahme von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen sollte ein Arzt aufgesucht werden. So steht es im Beipackzettel und allen Empfehlungen nach sollte man dies auch befolgen. Was aber, wenn ASS nun dauerhaft in niedriger Dosierung eingenommen werden soll? Dazu raten Ärzte nämlich Patientengruppen, und das schon seit einigen Jahren.