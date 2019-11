Assistenzhunde bei PTBS

Die Diagnose ist oft schwierig, da Betroffene häufig nicht über das Erlebnis sprechen können oder sogar wie „weggetreten wirken“, sobald das Trauma angesprochen wird. Diese sogenannten Dissoziationen sind ein in der Situation sinnvoller, in der Verarbeitung des Erlebten aber hinderlicher Schutzmechanismus des Gehirns. Betroffene wissen, dass es eine schreckliche Erinnerung gibt, aber die Angst davor, das Erlebte wieder hervorzurufen, ist so groß, dass es manchmal nur sehr schwer möglich ist, sich das Erlebte wieder ins Bewusstsein zu rufen.