Asthmatraining für Kinder

Experten raten, Kinder mit asthmatischen Beschwerden so früh wie möglich in eine Therapie miteinzubeziehen, um so ihre Selbstständigkeit zu fördern. Dazu gibt es bereits für Kinder ab fünf Jahren eine altersgerechte Asthmaschulung. Außerdem gibt es spezielle Schulungen für Eltern von Kleinkindern im Alter von eins bis fünf Jahren. Wir haben uns angeschaut, wie diese Schulungen ablaufen.