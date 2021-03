Astrazeneca-Impfstoff gestoppt

Impfungen mit Astrazenca werden nun auch in Deutschland vorübergehend ausgesetzt. Was steckt dahinter und was bedeutet das für die Impfstrategie? Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht ordnet die Fakten und aktuellen Erkenntnisse ein.

