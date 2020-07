Atemaussetzer im Schlaf

Während des Schlafens kommt es zu Atemaussetzern, wodurch der Sauerstoffgehalt im Blut stark abfällt. Die Folge: der Körper initiiert mehrmals des Nachts eine Weckreaktion, sodass der Betroffene aufwacht, um nicht zu ersticken. Das Aufwachen erfolgt ohne es bewusst wahrzunehmen. Der tiefe erholsame Schlaf ist dadurch ständig gestört und der Körper kann sich nur schwer regenerieren.



Dass es zu den Atemaussetzern kommt, hängt mit der Entspannung der Hals- und Rachenmuskulatur (der Zunge und des Weichgewebes im Gaumen) in der Nacht zusammen. Der Atemweg wird so blockiert und sauerstoffreiche Luft kann nicht mehr in die Lunge gelangen. Dabei kann entweder eine zurückfallende Zunge oder Kehlkopfdeckel die Atemwege verschließen oder auch das erschlaffte Gaumensegel. Auch zu große Mandeln können zum Kollabieren der Atmung führen. Starkes Übergewicht, regelmäßiger Alkoholkonsum am Abend und schweres Essen können zu einer Verstärkung führen.