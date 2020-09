Attraktive Aronstabgewächse

Philodendron

Quelle: imago/Liedle

Es gibt weitere wissenschaftliche Erkenntnisse, die aufhorchen lassen: Viele Aronstabgewächse können das Raumklima erheblich verbessern. Im Rahmen der Raumforschung im Zusammenhang mit der Mond- oder der Marsmission hat man die Wirkung der Pflanzen in geschlossenen Systemen untersucht. So sind unter anderem Efeutute oder Kolbenfaden (Aglaonema) in der Lage, Formaldehyd, das dem Holzschutz entweicht, aber auch andere Wohngifte aus der Raumluft zu entfernen. Auch Gerüche können mit Pflanzen gebunden werden und last but not least wird die Luftfeuchtigkeit deutlich erhöht. So verbessern Pflanzen nicht nur die Psyche und die Gesundheit, sondern auch die Raumluft. Mit einer geschickten Auswahl von Aronstabgewächsen kann man so drei Fliegen mit einer Klappe schlagen.