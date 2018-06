Verbraucher | Volle Kanne - Auftakt im Freiburger Missbrauchsprozess

Was geht in einer Mutter vor, die ihren eigenen Sohn im Internet an Pädophile verkauft? Genau das haben eine Frau aus dem Raum Freiburg und ihr Lebensgefährte getan - heute startet der Prozess gegen die beiden.