Mythen rund um das Auge

Tatsächlich kann der direkte Blick in die Sonne zu erheblichem Schaden führen. Denn die extrem hohe Lichtenergie der Sonnenstrahlen wird in Wärme umgesetzt, was zu Verbrennungen an der Netzhaut führen kann. Die Wirkung ist letztlich wie ein Laserstrahl, der die hochempfindliche Stelle des schärfsten Sehens verbrennt. Die Netzhaut kann dabei so stark geschädigt werden, dass die Folge eine bis zu 90-prozentige Reduktion der Sehschärfe sein kann. Der Betroffene empfindet das als komplette Erblindung. Solche Schäden sind irreversibel. Daher grundsätzlich niemals direkt in die Sonne blicken!