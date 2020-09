Eine Augengrippe kann durch einige Beschwerden gekennzeichnet sein. In der Regel beginnt die Erkrankung auf einem Auge und überträgt sich meist (mit etwas abgeschwächten Symptomen) auf das andere. Betroffene haben meist geschwollene Augen und Lider. Zudem sind die Augen gerötet und häufig auch vereitert. Die Bindehaut scheint rot und entzündet. Weitere Beschwerden sind zum Teil starke Einschränkungen des Sehvermögens, vor allem der Sehschärfe. Die Augen tränen auch in der Regel stark. Menschen, die an Augengrippe leiden, empfinden oft Schleier vor dem Auge und eine Lichtempfindlichkeit, zum Beispiel bei starker Sonneneinstrahlung. Erkrankte berichten zudem von Schmerzen am Auge oder von einem Fremdkörpergefühl. Die Bindehaut schwillt an und Trübungen der Hornhaut sind oft die Folge. Bei einer länger anhaltenden oder unbehandelten Augengrippe können in der Folge auch längerfristige oder dauerhafte Schädigungen der Hornhaut wie Trübungen oder Verkrümmungen entstehen.