Eine Augenprothese wird von einem sogenannten Ocularisten (von lat. oculus, das Auge) erschaffen. Ocularisten können zwar kein funktionierendes Auge wiederherstellen, jedoch aber eines, welches von einem gesunden Auge kaum zu unterscheiden ist. Augenprothesen werden immer noch in filigraner Handarbeit gefertigt.



Alle Versuche, Kunstaugen mit einem 3-D-Drucker zu produzieren, sind bislang gescheitert. Die Technik gibt es noch nicht her, so glatte Oberflächen zu drucken, dass es möglich wäre, daraus eine Prothese herzustellen.