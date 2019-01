Primeln: Die Aurikel gehört zu der Gruppe der Primeln, mit denen sie sich im Beet gut arrangieren lässt.

Quelle: imago/Hermann

Aurikeln gehören zu der großen Gruppe der Primeln und lassen sich mit diesen gut kombinieren. Primeln gibt es in allen Farben. Die Blüten von Wildformen des Flachlandes, etwa der Schlüsselblume, sind meist gelb und werden von Bienen bestäubt. Die Blüten von Gebirgsarten sind dagegen blau oder violett und locken Schmetterlinge als Bestäuber an, da Bienen in kalten Hochlagen wenig bis gar nicht aktiv sind. Die Farbenvielfalt ist enorm, sodass jeder seinen Geschmack umsetzen kann. „Was man allerdings nicht machen sollte, ist ein kunterbuntes Durcheinander, denn das bringt Unruhe in den Garten“, sagt Elmar Mai.