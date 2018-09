Ausgewogene vegetarische Ernährung

Eisen aus tierischen Lebensmitteln habe zwar eine bessere Bioverfügbarkeit, jedoch könne auch die pflanzliche Variante besser aufgenommen werden, wenn Vitamin C ins Spiel komme; wenn man also zusätzlich zur pflanzlichen Nahrungsaufnahme ein Glas Orangensaft trinke oder eine Kiwi zum Dessert esse, so die Ernährungsexpertin. Viel Eisen ist beispielsweise enthalten in Bohnen, Erbsen, Kürbiskernen, getrockneten Aprikosen. Auch Kupfer (zum Beispiel in dunkler Schokolade) kann helfen, die Eisenversorgung zu verbessern. Außerdem ratsam: Viele Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse, Nüsse und Kerne sowie Trockenobst essen.