Sterbehilfe: Warum Anträge nicht bearbeitet werden

In einem rechtskräftigen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wurde festgelegt, dass das Aushändigen von Medikamenten zur Selbsttötung durch den Staat in extremen Ausnahmefällen erlaubt ist. Der Begriff der Sterbehilfe ist in diesem Fall nicht direkt zutreffend, es handelt sich per Definition vielmehr um Beihilfe zur Selbsttötung.