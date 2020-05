Nach dem Keimen die Haube abnehmen. Auf keinen Fall die Samen beziehungsweise Keimlinge düngen! Sind die Keimlinge so groß, dass man sie mit den Fingern fassen kann, werden sie pikiert, das heißt vereinzelt. Oft wartet man dafür so lange, bis sich nach den beiden Keimblättern das erste „richtige“ Blatt zeigt. Für das Pikieren die Pflänzchen vorsichtig mit einem Holzstäbchen aus der Erde lösen und in die bereit stehenden Töpfe umsetzen. Hierbei darauf achten, dass die Wurzeln senkrecht in den neuen Topf gesetzt werden.