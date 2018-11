Verbraucher | Volle Kanne - Gebackene Austernpilze in italienischer Panade

Der Austernpilz ist ein beliebter Kulturspeisepilz. Sein Aroma ist voll und kräftig. Er wächst in büschelförmigen Kolonien, die an eine Austernbank erinnern. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name.