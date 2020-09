Marinierte Austernpilze

Austernpilze in Stücke schneiden. Olivenöl mit Steinpilzpulver, Zitronensaft und Chiliflocken verrühren. Pilze mit der Marinade einpinseln, leicht salzen, mehlieren und durchs aufgeschlagene Ei ziehen. In der Mischung von Semmelbröseln, geriebenem Parmesan, gemahlenen Mandeln und gerebeltem Thymian wenden, in heißem Olivenöl goldgelb ausbacken.



Quark oder Ricotta mit Tomatenwürfeln, Frühlingszwiebelröllchen, Kapern, entsteinten schwarzen Olivenscheibchen und gerebeltem Thymian gut vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Pflücksalat in tiefem Teller anhäufen. Eine Marinade aus Obstessig, Olivenöl, hellem Traubensaft und fein gewürfelten Schalotten herstellen, mit Salz und Pfeffer würzen. Salat mit Mariande überziehen, dann Austernpilze darüber verteilen. Dip in einem Schüsselchen dazu stellen.