Austernpilzschnitzel im Cornflakes-Parmesanmantel

Austernpilze mit Küchenkrepp gut reinigen, Stiel abschneiden. Mit Kalbsfond die Pilztüte einstreichen, kurz antrocknen lassen, in Mehl wenden, durch das verquirlte Ei ziehen und in der Mischung aus zerdrückten Cornflakes, Parmesan und Petersilie panieren, in heißem Olivenöl in der Pfanne beidseitig goldgelb braten und im Backofen bei 140 Grad Celsius sechs bis acht Minuten fertig garen.