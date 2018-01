Fitness mit Baby

Eine Studie in Japan zeigt allerdings den Rückgang von Haltungsschäden durch das sogenannte „Babywearing“. Vor Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Japan die Kinder immer in Tragetüchern getragen. Gleichzeitig gab es auch kaum Hüftdysplasien bei Kindern. Im Zeitalter der Industrie begannen die Japaner, die Kinder in Kinderwägen abzulegen. Damit korreliert die Zunahme der Hüftdysplasien bei japanischen Kindern. Auf der anderen Seite hat das Tragen der Babys auch etwas Natürliches, etwas Vorgeburtliches: Babys sind Traglinge – der Herzschlag und die Wärme der Mutter beruhigen sie.