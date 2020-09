Gewaschene Bärlauchblätter grob hacken. Garnelen abschütten (Lake aufheben) und grob zerteilen. Zwei Forellenfilets in Stücke zerteilen und anfrosten. Alles in einen Mixer geben, eiskalte Sahne zufügen und das Ganze zu einer streichfähigen Farce (Masse) aufbereiten. Chiliflocken zugeben und eventuell noch ein wenig nachsalzen, alles vermengen.



Restliche Forellenfilets auf Papier legen (Hautseite unten) und mit Zitronensaft beträufeln. Die Farce auf die Forellenfilets streichen, die Filets zusammenrollen und mit einem Zahnstocher verschließen. Die Garnelenlake und dieselbe Menge Gemüsebrühe in ein flaches Gargefäß geben, die Röllchen einsetzen, abdecken und knapp zehn Minuten auf dem Herd simmern lassen. Geschälte Kohlrabi, Möhrchen und Rettich in Stäbchen schneiden und in der erhitzten Gemüsebrühe bissfest garen. Kräuterbutter zugeben, das Ganze reduzieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Zwei Esslöffel Olivenöl in der Pfanne erhitzen, gut abgetropfte Röllchen einlegen und blond aromatisieren. Auf den Gemüsestäbchen anrichten, mit Sprossen oder Kresse garnieren.



Dieses Gericht ist pescetarisch.