Den Hefeteig nochmal durchkneten und in acht Stücke teilen, danach rund formen. Nun mit einem geölten Kochlöffelstiel durch die Mitte bohren und den Teigling in Schwingung bringen – etwa so, wie man auch einen Hula-Hoop-Reifen benutzt. Dadurch werden aus dem Teig Ringe geformt. Die Ringe nochmals zehn Minuten gehen lassen.



Die Ringe nacheinander in die köchelnde Lauge legen und für etwa 30 Sekunden darin belassen, zwischendurch drehen. Dadurch bildet sich eine glatte Oberfläche. Nach dem Bad auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit Mohn, Sesam, Leinsamen, Röstzwiebeln oder Haferflocken bestreuen oder vorher darin wenden. Bei 220 Grad backen für circa 20 Minuten backen – Bräunungsgrad im Auge behalten!