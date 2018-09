Verbraucher | Volle Kanne - Bahnhofsmission - Zufluchtsort für Obdachlose

Die Zahl der Obdachlosen in Deutschland steigt stetig. In Berlin ist die Bahnhofsmission am Zoologischen Garten eine wichtige Anlaufstelle. Leiter Dieter Puhl berichtet von seinen Erlebnissen mit Obdachlosen.