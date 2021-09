Baking Powder Biscuits

Den Ofen auf 220 Grad Umluft oder Ober-Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.



Mehl, Stärke, Backpulver, Zucker und Salz in einer großen Schüssel verrühren. Das kalte Fett mit den Fingerspitzen ins Mehl einarbeiten, bis dieses grob krümelig ist. Die kalte Sahne oder Milch dazu gießen und rühren, bis der Teig gerade zusammenkommt. Der Teig wird ein wenig klebrig sein – aber keine Sorge!



Für Schnecken: Bereiten Sie die Füllung vor. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche, den Teig eineinhalb Zentimeter dick ausrollen oder mit den Handflächen auf eine Breite von 25 Zentimeter und eine Tiefe von 20 Zentimeter zurechtdrücken. Die Längsseiten sollten parallel zu einem liegen. Den Teig mit Butter bestreichen. Die Füllung auf dem Teig verteilen und leicht aufrollen, wie ein Teppich. In etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und auf das Backblech legen.



Für ausgestochenen Biscuits: Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche, den Teig auf eineinhalb Zentimeter dick ausrollen oder mit den Handflächen zurechtdrücken. Den Teig mit einem Glas oder einer entsprechenden Ausstechform in Portionen ausstechen und gleich auf das Backblech legen. Die einzelnen Stücke möglichst eng aneinander ausstechen, damit man den Teig nicht mehrmals ausrollen muss und die Brötchen ihre leichte Textur behalten!



Etwa 15 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.