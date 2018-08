Barrierefreier Garten

Quelle: imago/Lindenthaler

Hochbeete bringen das „Objekt der Begierde“ auf Augenhöhe. So haben körperlich eingeschränkte Menschen einen sehr viel leichteren Zugang zu den Pflanzen. Dazu müssen die Beete für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein. Bei der Breite der Beete ist die Reichweite der Arme entscheidend, sie müssen also entsprechend schmal sein. Außerdem sollten sie für ein frontales Arbeiten, also ohne Verdrehung des Körpers, geeignet sein. Die Arbeitshöhe muss der Körperhaltung angepasst werden, also eine entspannte Armhaltung ermöglichen.