Gesund von morgens bis abends

Quelle: Mike Meyer/C. Bertelsmann

Zutaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

400 g Spinat

1 EL Olivenöl

2 Lachsfilet

3 EL Crème fraîche

1 EL Zitronensaft

1 Messerspitze Muskatnuss

Salz und Pfeffer

1 Zucchino

200 g Vollkornspaghetti



Zubereitung

Zwiebel und Knoblauchzehe würfeln. Spinat waschen, putzen und in grobe Streifen schneiden (nicht bei Babyspinat). Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl andünsten, Spinat dazugeben. Lachsfilets in kleine Stücke teilen, zum Spinat geben und kurz (circa zwei bis drei Minuten) mitgaren. Crème fraîche und Zitronensaft dazugeben und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Den Zucchino waschen und mit einem Sparschäler in Streifen schneiden. Spaghetti in kochendem Salzwasser sieben Minuten kochen, dann den Zucchino dazugeben und weitere zwei Minuten kochen. Die Spaghetti mit der Lachs-Spinat-Sauce und nach Geschmack mit Parmesan servieren.