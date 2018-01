Beamtentum – Auslaufmodell oder Zukunft?

In Deutschland gibt es derzeit etwa 1,6 Mio Beamte – auch Staatsdiener genannt. „Beamter ist, wer durch Aushändigung der Ernennungsurkunde in ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis berufen wurde“, definiert Boris Hoffmann, Professor für Beamtenrecht. Das heißt: Beamter ist jemand, der beim Staat (Bund, Bundesland oder Gemeinde) beschäftigt ist. Dazu gehören zum Beispiel Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Lehrer und viele, die in der Stadtverwaltung oder im Finanzamt arbeiten. Laut Jobbeschreibung sind sie insbesondere – aber nicht ausschließlich – dazu da, „hoheitsrechtliche Aufgaben“ wahrzunehmen. Ein entscheidender Unterschied: „Arbeitnehmer sind in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis angestellt, der Beamte dagegen steht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis“, erklärt Hoffmann.