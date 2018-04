Walnüsse sorgen für eine glatte Haut. Quelle: imago / CHROMORANGE

Für eine schöne Haut sind Nüsse super, Walnüsse zum Beispiel. Sie enthalten unter anderem das Zellschutzvitamin E und Pantothensäure. Sie sorgt für eine glatte Haut. Außerdem in Walnüssen: Viel Omega 3, das auch in fettem Seefisch enthalten ist. Omega 3 schützt und repariert die Zellen, daher gehört Lachs auf jeden Fall auch zu den Beauty-Lebensmitteln. Es ist auch reich an Biotin, das für gesunde Haare und Nägel sorgt.