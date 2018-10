Beauty-Stundenplan

Bestimmte Beautybehandlungen wie Waxing können sehr schmerzhaft sein.

Mittags sorgt die inne Uhr dafür, dass die Haut besonders viel Talg produziert. Der ist ein natürlicher Schutz des Immunsystems gegen freie Radikale, die in der Mittagssonne am aggressivsten sind. Die innere Uhr löst vorsorglich die Talkproduktion aus, unabhängig davon ob wir drinnen oder draußen sind: dadurch glänzt die Haut aber auch mehr. Deshalb am besten mittags den Teint mit einem Puder mattieren. Nach dem Mittagessen sinken Blutdruck und Hormonspiegel ein wenig ab. Die Haut reagiert darauf mit sehr feinen Knitterfältchen, besonders um die Augen. Ein feuchtigkeitsspendendes Gel glättet und polstert die zarten Partien im Nu wieder auf. Zwischen 13 und 17 Uhr ist der Körper am schmerzunempfindlichsten. Das hängt damit zusammen, dass Schmerzbotenstoffe jetzt weniger stark ausgeschüttet werden. Also die beste Zeit, um lästige Härchen zu zupfen. Termine für schmerzhafte Beautybehandlungen, wie Waxing, deshalb besser auf den Nachmittag legen.