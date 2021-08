Beeren-Eis am Stiel

Für die Eismasse die Sahne steif schlagen und den Puderzucker vorsichtig unterrühren. Die Kondensmilch langsam dazugeben und ebenso langsam verrühren.



Für die Füllung die Erdbeeren und die Himbeeren in kleine Stücke schneiden und zu den Blaubeeren dazugeben. Den Beeren-Mix mit Honig verrühren und anschließend zur Eismasse geben.



Die fertige Beeren-Eismasse in Eisformen umfüllen und mindestens acht Stunden kaltstellen (am besten über Nacht).



Für den Schokoladenüberzug die Schokolade im Wasserbad schmelzen, das Öl dazugeben und alles gut verrühren.



Das Eis aus dem Eisfach holen und ungefähr bis zur Hälfte in die warme Schokoladenmasse eintauchen, gegebenenfalls zügig darin wenden.



Das fertige Eis entweder sofort genießen oder bis zum Servieren abgedeckt im Gefrierfach aufbewahren.