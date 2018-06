Beeren-Ricottamousse mit Mangofilets

Ricotta mit dem Abrieb einer unbehandelten Orange und Zitrone, Vanillemark und braunem Zucker gut glatt rühren. Agar-Agar in etwas Fruchtsaft kurz aufkochen, erkalten lassen und unterrühren. Geschlagene Sahne unterheben. Dann halbierte Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren und Johannisbeeren zufügen und gut unterziehen. Das Ganze circa zwei bis drei Stunden im Kühlschrank anziehen lassen.



Suppenlöffel in heißes Wasser eintauchen, vom Mousse Nocken abstechen und auf einem flachen Teller mittig anrichten. Johannisbeerrispen in Zitronensaft durchziehen, im Kristallzucker wenden und anlegen. Dazu Mangospalten und Brombeeren rundum anrichten, mit Minzekrönchen garnieren und mit Kakaopulver abpudern.