Beereneismuffin auf kaltem Fruchtschaum

Den Boden der Muffinform mit Backpapier auslegen. Himbeeren und Blaubeeren mit frisch geriebenem Ingwer und Himbeersirup gut vermengen, einziehen lassen.



Eigelbe mit Puderzucker schaumig schlagen, geschlagene Sahne vorsichtig unterheben und marinierte Beeren einrühren. Die Masse in die Muffinform abfüllen, etwas stauchen, für vier bis fünf Stunden in den Froster geben oder am besten die ganze Nacht anziehen lassen.