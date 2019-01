Beerengrütze

Mandelmilch mit dem Mark der Vanilleschote, Ingwerpulver, Kardamom und Honig gut vermengen, den Chia-Samen unterrühren, ab und an umrühren, bis die Quellung abgeschlossen und eine leicht stichfeste Masse entstanden ist. Cranberrysaft mit dem Zucker erhitzen. Kartoffelstärke mit etwas Wasser anrühren, in die heiße Flüssigkeit einrühren, aufkochen lassen, beiseitestellen und die gewaschenen, gut abgetropften Beeren in die Masse geben, vermengen und ziehen lassen.