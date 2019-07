Beerenobst für Balkon und Garten

Erdbeere

Quelle: imago/ZUMA Press

Da der Platz auf dem Balkon begrenzt ist, eignen sich hierfür Erdbeersorten, die über einen längeren Zeitraum Früchte liefern. Wer in diesem Jahr noch Erdbeeren pflanzen möchte, sollte sich beeilen: Am besten sollten die Pflanzen bis Mitte August in der Erde sein. So können sie gut einwurzeln und bereits für das nächste Jahr mit der Blütenbildung beginnen. Beim Pflanzen sollte man darauf achten, die Setzlinge nicht zu tief in die Erde zu bringen. Das Herz der Pflanze sollte sichtbar bleiben. „Nach dem Einpflanzen sollten die Erdbeeren gut gewässert und zwei Wochen später mit einem Beerendünger gedüngt werden“, rät Anja Koenzen. Falls kein Beerendünger verwendet wird, sollte man darauf achten, dass der Kaliumgehalt doppelt so hoch wie der Stickstoffgehalt ist. Auf keinen Fall sollte man chloridhaltige Dünger verwenden.