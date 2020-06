Beerenpralinen

Für die Himbeer-Pralinen zunächst einige Stunden im Voraus einen festen Vanille-Pudding nach Packungsanleitung mit 350 Milliliter Milch kochen und kühl stellen. Wichtig: Die Flüssigkeitsmenge ist um ein Drittel reduziert. Diesen Pudding dann mit dem Schmand aufschlagen und würzen: Mit Vanillemark, Limettenschale und, wer mag, mit einer Prise Salz. Diese Creme mit einem Spritzbeutel in die fertigen Tartlets bis knapp unter den Rand einfüllen und dekorativ mit Himbeeren belegen.



Aus einem Blatt Backpapier eine kleine Spritztüte basteln und mit flüssiger, dunkler Schokolade befüllen. Tipp: Die Schokolade lässt sich auch gut in der Mikrowelle verflüssigen, wenige Sekunden reichen aus. Ein ganz kleines Loch ans Ende der Spritztüte schneiden und so einen feinen Schoko-Faden erzeugen. Damit die Tartlets dann dekorativ überziehen – der Profi sagt: Abspinnen. Anschließend noch mit Minzblättern garnieren. Nach dem Aushärten die Himbeer-Pralinen in Pralinenkapseln setzen.