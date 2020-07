Beeren-Blätterteig-Türmchen

Die weiße Schokolade schmelzen und mit einem Löffel als Gitterform auf einer gekühlten, mit Backpapier ausgelegten Unterlage verteilen und fest werden lassen. Den Blätterteig auf Backpapier legen und leicht antauen lassen. Dann in breite Streifen teilen, beidseitig mit Milch bepinseln und mit braunem Zucker bestreuen. Ein Backofengitter über das Blech legen, so dass verhindert wird, dass der Blätterteig zu sehr aufgeht und gleichmäßige Platten entstehen. Nach Packungsanleitung backen.



Aus Eiklar und Puderzucker einen festen Schnee schlagen. Mascarpone separat aufschlagen, übrig gebliebene weiße Schokolade dabei unterrühren. Mit dem Schnee vermischen und mit Vanillemark und einer Prise Salz würzen. Die Creme in einen Spritzbeutel mit großer, runder Tülle füllen.