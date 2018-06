Wenn Ärzte Fehler machen

Menschen machen Fehler. Doch manche Fehler können schwer wiegende Folgende haben, vor allem dann, wenn sie Ärzten unterlaufen. Am 5. Juni 2018 veröffentlichte der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) seine neusten Zahlen zur Behandlungsfehler-Begutachtung 2017. Das Ergebnis: In knapp jedem vierten Fall wurde der Fehler bestätigt. Genauer noch: in jedem fünften Fall stellten sie fest, dass die Schädigung des Patienten durch den Fehler verursacht wurde.